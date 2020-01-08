Суровая месть: Иран нанес авиаудар по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке

Как сообщает пресс-служба КСИР, авиаудар под названием «Шахид Сулеймани» в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани был нанесен десятками ракет.

Военная база США Айн аль-Асад в 108 км от города Эр-Рамади считается второй по величине авиабазой Соединенных Штатов в Ираке.

КСИР в своем заявлении предупредил США о более сокрушительных ответах в случае другой агрессии в отношении Ирана.

«Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений», говорится в заявлении.

Чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, КСИР потребовал от США вывести все свои военные силы из региона.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что суровая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.