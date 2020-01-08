В Тегеране разбился украинский пассажирский самолет

Погибли все находившиеся на борту самолёта 176 человек — 9 членов экипажа и 167 пассажиров.
Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде ранее заявил, что все части самолета охвачены огнем, нет шансов на то, что кто-то мог выжить. Он добавил, что спасатели тушат самолет.
Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 5.44 мск
Тегеран, 8 января, ИРНА - Украинский пассажирский лайнер сегодня утром потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли все находившиеся на борту самолёта 176 человек — 9 членов экипажа и 167 пассажиров.
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