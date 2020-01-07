Если бы не был Сулеймани сегодня Европа столкнулась бы с большими угрозами

Как сообщает пресс-служба иранского президента, Рухани подчеркнул, что генерал Сулеймани сыграл незаменимую роль в борьбе с террористической группировкой ДАИШ, отметив, что люди в регионе и даже в Европе являются обязанными Сулеймани за его усилия в борьбе с терроризмом.

При этом Рухани выразил надежду на то, чтобы все государства, которые выступают за мир и устойчивую безопасности выявили решительную позицию по этому террористическому акту США.

"Убив генерала Сулеймани, США совершили крупную стратегическую ошибку", сказал иранский президент, добавив, что США понесут всю ответственность за последствия в регионе Ближнего Востока после убийства генерала Сулеймани.

Президент Франции, в свою очередь, подчеркнул глубокую озабоченность Парижа недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряженности.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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