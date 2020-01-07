Зариф дал интервью американским СМИ

"Иранский глава МИД назвал в беседе СМИ убийство генерала Касема Сулеймани крупной стратегической ошибкой, которое приведет к концу присутствия американцев в регионе", говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что Иран ответит на злодеяние США в нужное время и в нужном месте.

"Министр иностранных дел также прокомментировал решение США выдать ему американскую визу для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Зариф назвал этот шаг США признаком банкротства правительства США и команды Трампа, заявив, что это произошло из-за неумелого анализа ситуации", отмечается в заявлении.

Глава МИД Ирана опроверг утверждение, что у США было недостаточно времени для выдачи визы. По его словам, американцы делают вид, что Иран призвал провести заседание Совбеза ООН после убийства иранского генерала Сулеймани, хотя заявление на визу для главы иранского МИД было подано несколько недель назад.

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