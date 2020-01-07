Угрозы Трампа о нападении на культурные объекты Ирана — явный признак военного преступления

"Заявление главы этого режима о нападении на исторические и культурные центры Ирана в соответствии с международным правом и нормами является явным признаком военного преступления и считается враждебным, угрожающим и ненормальным, и это свидетельствует о слабости и неспособности этих преступников противостоять непреклонной воли правительства и нации Исламской Республики Ирана, которая основана на богатой истории исламской и иранской культуры", говорится в пресс-релизе посольства Ирана в Душанбе.

Посольство Ирана в Республике Таджикистан решительно осудило убийство американским режимом храброго командира КСИР, неутомимого генерала Касема Сулеймани и его соратников.

"Незаменимую роль, которую сыграл генерал-польковник Касем Сулеймани в борьбе и уничтожении террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) и других террористических и радикальных группировок в Ираке и Сирии, которая осуществлялось по официальному приглашению правительств этих стран была настолько важной и значительной, что иракские должностные лица и видные религиозные и национальные деятели осудили это преступление, и впоследствии во время проведения церемонии прощания с этим благородным мучеником в городах дружественного и братского Ирака, а также принятие закона о выводе войск США парламентом этой страны в ответ на трусливое убийство, очевидное свидетельство о ложности всех предыдущих претензий режима США против Роли и позиции Ирана в Ираке и является достойным ответом усилиям недоброжелательной сеющим раздор между этими двумя великими народами и соседями", говорится в сообщении.

"Совершение этого преступления и государственного терроризма, являясь крупнейшей стратегической ошибкой его исполнителей в регионе Западной Азии, уверяет всех в том, что единственный путь установления мира в регионе не полагаться на иностранные вооруженные силы, а укреплять дружбу и всесторонние сотрудничества стран региона в рамках создания сетей безопасности основанный на общих интересах этих стран", отмечается в документе.

В нем подчеркнуто, что Иран не будет поддаваться на какие-либо угрозы или запугивания и оставляет за собой право реагировать на любые угрозы и действия, направленные против его безопасности и территориальной целостности.

" Тысячелетняя история Ирана, мужество и храбрость его великих и известных личностей показали, что храбрый народ Ирана решительно ответит на любую агрессию и сохраняет свое богатое культурное и историческое наследие из поколения в поколение", говорится в пресс-релизе.