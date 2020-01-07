Народы региона поддерживают движение Сопротивления: спикер Меджлиса

"Меджлис в апреле 2019 года принял проект по включению Центрального командования США (CENTCOM) в список террористических организаций, после того, как США признал сил КСИР террористами", заявил Лариджани.

По его словам, в ответ на жесткий акт США по убийству генерала Сулеймани согласно новому закону в иранский список террористов помимо центрального командования вошли министерство обороны США, связанные с ним учреждения, лица, причастные к гибели генерала Сулеймани, а также все американские военные.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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