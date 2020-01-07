Зариф: Трамп ухудшает обстановку на Ближнем Востоке

По данным телеканала, Зариф подчеркнул, что Иран не опасается военных действий США после авиаудара американских сил под Багдадом, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Отвечая на вопрос о возможности военного ответа США в случае, если Иран отомстит США за убийство генерала Сулеймани, глава иранского МИД отметил, что президент США должен извиниться и изменить свой подход.

"США нужно осознать, что люди в этом регионе находятся в ярости, что они хотят ухода США", указал он.

"Сам Трамп признал, что США потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке. А теперь убив генерала Сулеймани, США добавили еще триллион долларов к этим затратам", добавил Зариф.

По словам Зарифа, угрозы президента США в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право. "Он показал международному сообществу, что он не уважает международное право, что он готов совершить военные преступления, потому что нападение на культурные объекты – это военное преступление", заявил Зариф.

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