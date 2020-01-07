7 янв. 2020 г., 15:54
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News Code: 83624956
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200 млн. евро выделено силам cпецподразделения "Аль-Кудс" КСИР

200 млн. евро выделено силам cпецподразделения "Аль-Кудс" КСИР

Тегеран, 7 января, ИРНА – Новый закон, принятый иранским парламентом, обязывает правительство выделить силам «Аль-Кудс» 200 млн евро из фонда национального развития Ирана.

270 депутатов голосовали за этот законопроект. Парламентарии в письме верховному Лидеру аятолле Али Хаменеи призвали отомстить за убийство генерала.
Иранский парламент сегодня в срочном порядке принял закон, приравнивающий Пентагон и американскую армию в целом к террористическим организациям. Инициатива была одобрена единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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