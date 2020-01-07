7 янв. 2020 г., 15:39
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Реакция ЮНЕСКО на угрозу США ударить по культурным объектам в Иране

Реакция ЮНЕСКО на угрозу США ударить по культурным объектам в Иране

Тегеран, 7 января, ИРНА – Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай в понедельник напомнила, что Вашингтон бязан защищать культурное наследие человечества.

Она на встрече с послом и постпредом ИРИ при ЮНЕСКО Ахмадом Джалали заявила, что конвенции от 1954 и 1972 годов, одобренные Конгрессом США и Ираном, государства-члены не должны преднамеренно предпринимать действия, которые могут нанести ущерб культурному и природному наследию других государств-членов.
Она также отметила, что конвенция No 2347 Совбеза ООН, одобренная в 2017 году, осуждает разрушение культурного наследия.
Генеральный директор ЮНЕСКО назвала культурные и природные наследия фактором мира и диалога, призвав к сохранению их для следующих поколений.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил нанести удар по 52 культурным целям в Иране.

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