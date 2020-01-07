Реакция ЮНЕСКО на угрозу США ударить по культурным объектам в Иране

Она на встрече с послом и постпредом ИРИ при ЮНЕСКО Ахмадом Джалали заявила, что конвенции от 1954 и 1972 годов, одобренные Конгрессом США и Ираном, государства-члены не должны преднамеренно предпринимать действия, которые могут нанести ущерб культурному и природному наследию других государств-членов.

Она также отметила, что конвенция No 2347 Совбеза ООН, одобренная в 2017 году, осуждает разрушение культурного наследия.

Генеральный директор ЮНЕСКО назвала культурные и природные наследия фактором мира и диалога, призвав к сохранению их для следующих поколений.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил нанести удар по 52 культурным целям в Иране.

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