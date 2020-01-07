Настал конец зловредного присутствия США в Западной Азии: Зариф

"Убив генерала Гасема Сулеймани, США вновь доказали всем, что они не уважают международные права. Это тот же шизофренический подход, который пригрозить ударом по культурным объектам Ирана как часть общего культурного наследия человека", заявил Зариф.

"Это неудивительно, что невежливый президент США допустил стратегическую ошибку, приказав убить великого победителя сражений против терроризма и экстремизма и самого успешного «миротворческого генерала» региона в последние десятилетия", отметил иранский министр иностранных дел.

По его словам, выход США из Западной Азии является результатом использования Вашингтоном санкций, террора и войн.

"США получат окончательный решительный ответ на свой преступный акт в месте, и в то же время это причиняет боль больше всего. Однако я хотел бы направить это послание в регион, что Иран станет якорем мира и безопасности, а также осью регионального развития", подчеркнул Зариф.

Глава МИД Омана Юсеф бен Аляви, экс-президент Афганистана Хамид Карзай, замминистра МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи и послы России и Норвегии участвовали в форуме.

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