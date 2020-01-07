Добыча газа на Южном Парсе увеличилась на 14 млн. кубометров

"После завершения этапов подключения и ввода в эксплуатацию факел платформы №23 был зажжен путем открытия и перетекания в скважины, а платформа работала в воскресенье (6 января) путем непрерывной поставки газа на морской нефтеперерабатывающий завод фаз 22-24 Южного Парса", - отметил он.

По его словам, эксплуатация платформы №23 увеличила способность извлекать газ из морской части фаз 22-24 на 24 млн. кубометров в день, таким образом, три платформы по четыре платформы, каждая из которых в настоящее время использует мощность 14.2 млн. кубических метров находятся в эксплуатации.

"Мощность каждой из этих платформ по добыче газа будет эквивалентна производству 14 млн. кубометров сладкого газа в день, 20 тыс. баррелей конденсата и 100 тонн серы, 250 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа и 250 тыс. тонн этана в год", - указал он.

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