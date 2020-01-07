Бен Алави: мы работаем над тем, чтобы обеспечить реальную стабильность в регионе

"Я уверен, что Иран укрепляет свою безопасность и постоянно прилагает эти усилия, и что мы являемся их партнерами. Это партнерство уже достигло самых важных шагов", - отметил он.

"Так что это было сделано, и если бы не было мудрости Верховного лидера Ирана, этого бы не случилось, и мы верим, что эти усилия и мудрость будут продолжаться. То, с чем мы столкнемся, будет решено в будущем мудростью иранского лидера", - продолжил он.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай также выступил с речью на встрече: "Мы надеемся, что со всеми трудностями и опытом США вернутся к своим дружественным отношениям с Ираном и выполнят свои обязательства в Афганистане разумным образом".

Форум по Тегеранскому диалогу начался во вторник с участием министра иностранных дел Ирана в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел в Тегеране.

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