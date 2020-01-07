Зариф: отказ в выдаче визы для участия в заседании СВ является признаком банкротства США

Государство, которое занимается государственным терроризмом, экономическим терроризмом, угрозами военных преступлений и преступлениями против человечности, не слишком важно, чтобы нарушать положения соглашения ООН.

"Государству, которое занимается государственным и экономическим терроризмом, угрозами военных преступлений и преступлениями против человечности, не очень важно нарушение положения соглашения ООН", - отметил он.

"Вопрос, который все должны задать мятежному правительству США, заключается в том, чего они боятся, если присутствие главы МИД какой-либо страны в Совете Безопасности ООН в поддержку Устава Организации Объединенных Наций и многосторонности представляет такой большой риск для Соединенных Штатов, в связи с чем они не могут выдать визу", - добавил он.

Зариф назвал этот шаг США признаком банкротства правительства США и команды Трампа, заявив, что это произошло из-за неумелого анализа ситуации.

У американцев была достаточно времени выдать визу

"Наша заявка на получение визы было подано несколько недель назад, а не только недавно. Должно быть, у них было достаточно времени, чтобы выдать ее", - указал он.

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