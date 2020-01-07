Юсеф бен Алави и Карзай встретились с Зарифом

Министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алави и бывший президент Афганистана Хамид Карзай встретились отдельно с министром иностранных дел Тегерана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы обсудить вопросы, представляющие интерес.

Форум по Тегеранскому диалогу начался во вторник с участием министра иностранных дел Ирана в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел в Тегеране.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Омана Юсеф бин Алави, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Иракчи, бывший посол Ирана в Москве Мехди Санаи, помощник министра иностранных дел Мохаммад Эбрагим Тахериян, заместитель министра иностранных дел Голамреза Багери Могаддам.

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