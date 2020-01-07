7 янв. 2020 г., 13:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83624645
0 Persons

Юсеф бен Алави и Карзай встретились с Зарифом

Юсеф бен Алави и Карзай встретились с Зарифом

Тегеран, 7 января, ИРНА - Министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алави и бывший президент Афганистана Хамид Карзай встретились отдельно с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом для обсуждения вопросов, представляющих интерес.

Министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алави и бывший президент Афганистана Хамид Карзай встретились отдельно с министром иностранных дел Тегерана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы обсудить вопросы, представляющие интерес.

Форум по Тегеранскому диалогу начался во вторник с участием министра иностранных дел Ирана в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел в Тегеране.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Омана Юсеф бин Алави, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Иракчи, бывший посол Ирана в Москве Мехди Санаи, помощник министра иностранных дел Мохаммад Эбрагим Тахериян, заместитель министра иностранных дел Голамреза Багери Могаддам.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
5 + 3 =