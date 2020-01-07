Аракчи исключил выход Ирана из СВПД

"Как уже было объявлено в заявлении правительства, мы предприняли 5-й и последний шаг по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и не будет другого шага", заявил иранский дипломат в кулуарах Тегеранского форума по региональному диалогу.

По его словам, нет никакого ограничения для Ирана в области обогащения урана. "Уровень обогащения на практике зависит от плана Организации по атомной энергии Ирана и потребности страны", добавил он.

Аракчи заявил, что после выхода США из СВПД баланс был нарушен в международной сделке.

"Теперь путем сокращения обязательств по СВПД мы достигли разумного баланса", отметил он.

Замминистра иностранных дел заверил, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ.

Он в очередной раз отметил, что акты Ирана носят обратимый характер, и в случае обеспечения интересов Тегерана другими сторонами, Иран вернется к предыдущим условиям.

"СВПД может выжить, если другие стороны ядерной сделки так хотят", подчеркнул он.

Он призвал стран-участниц ядерной сделки предотвратить увеличения напряженности.



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