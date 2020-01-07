Аракчи исключил выход Ирана из СВПД

"Как уже было объявлено в заявлении правительства, мы предприняли 5-й и последний шаг по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и не будет другого шага", заявил иранский дипломат в кулуарах Тегеранского форума по региональному диалогу.
По его словам, нет никакого ограничения для Ирана в области обогащения урана. "Уровень обогащения на практике зависит от плана Организации по атомной энергии Ирана и потребности страны", добавил он.
Аракчи заявил, что после выхода США из СВПД баланс был нарушен в международной сделке.
"Теперь путем сокращения обязательств по СВПД мы достигли разумного баланса", отметил он.
Замминистра иностранных дел заверил, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ.
Он в очередной раз отметил, что акты Ирана носят обратимый характер, и в случае обеспечения интересов Тегерана другими сторонами, Иран вернется к предыдущим условиям.
"СВПД может выжить, если другие стороны ядерной сделки так хотят", подчеркнул он.
Он призвал стран-участниц ядерной сделки предотвратить увеличения напряженности.
Тегеран, 7 января, ИРНА – 5-й шаг Ирана по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки не означает развал СВПД или выход Ирана из соглашения, а мы только достигли разумного баланса. об этом заявил во вторник замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Как уже было объявлено в заявлении правительства, мы предприняли 5-й и последний шаг по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и не будет другого шага", заявил иранский дипломат в кулуарах Тегеранского форума по региональному диалогу.
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