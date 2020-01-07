Командующий КСИР: мы жестко отомстим за генерала Сулеймани

Во вторник на похоронах покойного генерала Касима Сулеймани в Кермане Хосейн Салами сказал, что "отомстим жестко, решительно и полно, вот и все".

"Генерал Сулеймани доказал свою преданность и любовь к исламу, вилаят аль-факиху и Ирану", - отметил он.

"Сулеймани был не человеком, а осью, и враг знал это", - указал он.

"Этот мученик провалил стратегию США по нарушению безопасности исламского мира и не позволил сионистским врагам и США ослабить его власть, поэтому их мечта не сбылась", - пояснил он.

"Он не позволил США и сионистам победить Йемен, хадж Касим Сулеймани нанес ответный удар заранее, но мы также ответим", - добавил Салами.

Салями, сказав, что убийство Сулеймани является отправной точкой для вывода американских войск из региона и вскоре увидим это, заявил: "Мы хотим построить новое будущее и это наша воля".

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