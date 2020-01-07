Иранцы ответили на необоснованные утверждения Трампа, заявил Зариф

"Трамп угрожает Ирану нарушениями международного права - даже военными преступлениями, такими как применение силы, «непропорциональный ответ» и бомбардировка культурных объектов", написал Зариф в понедельник в Twitter.

Указав на широкое присутствие иранского народа на похоронах генерала Сулеймани в Тегеране, Зариф заявил: "Иранский народ ответил на все угрозы сегодня. Он (Трамп – ред.) все еще надеется напугать их?".

"Ли он понимает, что он превратил США в норовистый режим?", спросил он.

6 января миллионы иранцев вышли на улицы Тегерана, чтобы проститься с генералом Сулеймани, убитым третьего января в результате авиаудара США в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что "жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников".

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