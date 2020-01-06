Начальник Генштаба ВС РФ выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Грасимов в своем послание назвал убийство американскими силами генерала Сулеймани нарушеним норм международного права.

Начальник Генштаба ВС России также отметил роль генерала Сулеймани в борьбе с международным терроризмом.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери шаги по недопущению эскалации в Сирии и Ближневосточном регионе в связи с убийством иранского генерала Сулеймани.

"В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани", говорится в сообщении ведомства.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409