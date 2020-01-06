6 янв. 2020 г., 21:15
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News Code: 83623784
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«Никогда не угрожай иранцам»: Рухани объяснил, как Трампу вести себя с Ираном

«Никогда не угрожай иранцам»: Рухани объяснил, как Трампу вести себя с Ираном

Тегеран, 6 января. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани призвал президента США Дональда Трампа никогда не угрожать иранской нации.

"Те, кто ссылается на номер 52, также должен помнить номер 290.IR655. Никогда не угрожайте иранской нации", написал Рухани на своей странице в Twitte, указав на ракетный удар США по иранскому пассажирскому самолету в 32 года назад, в результате которого погибли 290 человек.

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, когда погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей. Во время пуска ракет крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана, в Ормузском проливе под предлогом защиты кувейтских танкеров от нападений со стороны воюющих между собой Ирана и Ирака. Корабль был оборудован боевой информационно-управляющей системой «Иджис», предназначенной для уничтожения самолётов и ракет.

В субботу президент Дональд Трамп написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия.

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