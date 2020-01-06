«Никогда не угрожай иранцам»: Рухани объяснил, как Трампу вести себя с Ираном

"Те, кто ссылается на номер 52, также должен помнить номер 290.IR655. Никогда не угрожайте иранской нации", написал Рухани на своей странице в Twitte, указав на ракетный удар США по иранскому пассажирскому самолету в 32 года назад, в результате которого погибли 290 человек.

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, когда погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей. Во время пуска ракет крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана, в Ормузском проливе под предлогом защиты кувейтских танкеров от нападений со стороны воюющих между собой Ирана и Ирака. Корабль был оборудован боевой информационно-управляющей системой «Иджис», предназначенной для уничтожения самолётов и ракет.

В субботу президент Дональд Трамп написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия.

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