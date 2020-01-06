Зариф заявил, что главной стратегической ошибкой Европы является непонимание реалий региона

"Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в понедельник обсудили по телефону с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом последние региональные и международные события, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", следует из сообщения внешнеполитического ведомства Ирана.

В сообщении иранского МИД отмечается, что стороны подчеркнули необходимость предотвращения эскалации напряженности в регионе.

"Глава иранского МИД выразил недовольство Ирана недавней позицией Германии и Великобритании, заявив, что непонимание реалий региона является главной стратегической ошибкой Европы", говорится в заявлении. — Он также резко раскритиковал США, отметив, что американское правительство несет ответственность за напряженность, в частности после убийства генерала Касема Сулеймани".

В воскресенье, 5 января, правительство Ирана в заявлении объявило, что "Иран пятым этапом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг".

"Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше. И готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и извлечения выгоды от СВПД" отмечается в документе.

При этом в нем подчеркнуто, что "МАГАТЭ обязано предпринять необходимые шаги и меры в этом контексте при координации с президентом (Ирана Хасаном Рухани)".

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