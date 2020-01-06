6 янв. 2020 г., 18:45
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News Code: 83623674
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МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерной программы Ирана

МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерной программы Ирана

Тегеран, 6 января. ИРНА — Международное агентство по атомной энергии заявило в понедельник, что, в соответствии со своими полномочиями будет информировать страны-члены о развитии событий в Иране после объявления Тегерана об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке.

"Инспекторы МАГАТЭ в Иране продолжают осуществлять верификацию и мониторинг (ядерной программы страны)", говорится в заявлении организации. — МАГАТЭ будет своевременно и надлежащим образом информировать свои государства-члены о любом развитии событий в этом направлении".
В воскресенье, 5 января, правительство Ирана в заявлении объявило, что "Иран пятым этапом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг".
"Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше. И готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и извлечения выгоды от СВПД" отмечается в документе.
При этом в нем подчеркнуто, что "МАГАТЭ обязано предпринять необходимые шаги и меры в этом контексте при координации с президентом (Ирана Хасаном Рухани)".
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