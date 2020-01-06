Зариф: вы когда-нибудь видели такое море человечности в своей жизни Трамп?

"Вы когда-нибудь видели такое "море человечности" в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы о нашем регионе? И вы все еще думаете, что можете сломить волю этой великой нации и ее народа? Начался конец зловредного присутствия США в Западной Азии", написал Зариф на своей странице в Twitter. При этом глава иранского МИД сопроводил свое сообщение фотографиями многомиллионной толпы людей, пришедших на церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранской столице.

Сегодня, 6 января миллионы иранцев вышли на улицы Тегерана, чтобы проститься с генералом Сулеймани, убитым третьего января в результате авиаудара США в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что "жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников".

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