МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке

"Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Не видим иного действенного рецепта для спасения "ядерной сделки".

Как указали в МИД РФ, Россия исходит из того, что сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров по соглашению. "Призываем все вовлеченные стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряженности и неопределенности в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием, - добавили в министерстве.

"Отдаем должное официальным иранским заверениям в том, что объявленный этап приостановки является заключительным, - продолжили в МИД РФ. - Ожидаем, что МАГАТЭ подтвердит это".

Как добавили в министерстве, еще более важное значение Россия придает готовности Тегерана "незамедлительно вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты его законные озабоченности относительно невыполнения условий "ядерной сделки" некоторыми другими участниками. "В этом плане действительно есть пробелы, которые неоднократно обсуждались, - отметили в дипведомстве. - Надеемся, что необходимые развязки в конечном итоге будут найдены. Многое в этом отношении зависит от наших европейских коллег".

Угрозы ядерного оружия нет

При этом в МИД РФ указали, что заявление Тегерана о том, что он более не считает себя связанным ограничениями в рамках сделки, необходимо рассматривать в контексте всего происходившего вокруг этих договоренностей с мая 2018 года, когда США вышли из них в одностороннем порядке.

"Последовавшие за этим со стороны Вашингтона массированные нападки на СВПД и те государства, которые продолжают выполнять договоренности, скрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, стали серьезным осложнением в процессе осуществления "ядерной сделки", - напомнили в министерстве. - Первопричины нынешнего кризиса вокруг СВПД кроются именно в этом. Они хорошо известны и понятны всем членам международного сообщества, так что переложить ответственность на Иран ни у кого не получится".

В МИД РФ также подчеркнули, что отказ Тегерана от ограничений на развитие своих возможностей в области обогащения урана сам по себе не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия.

"Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ, - констатировали в российском дипведомстве. - Отмечаем заявленную иранским руководством приверженность сотрудничеству с агентством, готовность поддерживать его на прежнем уровне, который беспрецедентен как по масштабам, так и по глубине проверок".

Российский призыв

В министерстве также подчеркнули, что речь идет о временной приостановке Ираном тех обязательств, которые выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях нераспространения.

"На них Иран согласился в 2015 году ради достижения компромисса, исходя из выстроенного в рамках сделки баланса интересов и принципа взаимности, - продолжили в дипведомстве. - Этот баланс был нарушен не по его вине".

"Российская сторона сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям, над достижением которых мы готовы продолжать работать, - также подчеркнули в МИД РФ. - Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД".

"Убеждены, что когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Настоятельно призываем всех партнеров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло", - подытожили в министерстве иностранных дел.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

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