6 янв. 2020 г., 15:29
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Мусульмане в Белоруси отдали дань памяти генералу Сулеймани

Мусульмане в Белоруси отдали дань памяти генералу Сулеймани

Тегеран, 6 января, ИРНА – Любители генерала Гасема Сулеймани сегодня во второй раз принесли цветы к посольству Исламской Республики Иран в Минске.

Как сообщает пресс-служба посольства ИРИ в Белоруси, группа иранских, ливанских, сирийских и иракских студентов отдали дань памяти генералу Сулеймани.
Они высоко оценили усилия генерала Сулеймани за установление безопасности в регионе.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.
Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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