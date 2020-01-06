Послушайте, мистер Трамп! Это голос иранского народа

Безусловно, Трамп сегодня хорошо понимает смысл заявлений генерала Сулеймани, когда миллионы людей вышли на улицы Тегерана, чтобы проститься с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генералом Сулеймани

"Вы должны знать, что мы – народ мученичества, народ имама Хоссейна (мир ему). Мы пережили тяжелые события, приезжайте, мы вас ждём", добавил генерал Сулеймани.

Насильственные демонстрации, организованные элементами партии Баас и ваших союзников в Багдаде, Кербеле и Эн-Наджафе, ввел вас и ваших советников в заблуждение. Вы думали, что нападение некоторых демонстрантов на консульство Ирана обозначает враждебность иракского народа к Ирану. Но вы видели, как миллионы иракцев кричали в своем багдадском аэропорту после того, как миллионы иракцев участвовали в похоронах генерала Сулеймани. Вы не слышали голоса миллионов иранцев в Ахвазе и в Мешхеде в воскресенье утром? И сегодня в Тегеране и Куме и завтра в Кермане.

Сегодня жители Тегерана вышли на улицы, чтобы проститься с солдатом Ирана. Но вы должны знать, что весь Иран – это Гасем Сулеймани, как уже он сам вам сказал: "Каждая ночь мы спим и думаем о вас".

"Вы начинаете войну, но мы решим о её завершении", добавил Сулеймани.

Гасем Сулеймани был популярным среди народов региона, поскольку он противостоял террористам.

Мистер Трамп! Мир без Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса не станет безопаснее.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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