6 янв. 2020 г., 15:00
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Число туристов в храме Анахиты выросло на 80%

Число туристов в храме Анахиты выросло на 80%

Керманшах, 6 января, ИРНА – Число туристов, посетивших храм Анахиты за первые 9 месяцев иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года), выросло на 80%. Об этом сообщил глава национальной базы храма Анахиты Мортеза Гераванд.

"Храм Анахиты считается вторым по популярности историческим памятником в провинции Керманшах", заявил он.
По его словам, 13 тыс. 569 туристов посетили храм Анахиты за указанный период. "1236 из которых – иностранные туристы из Азии, Европы, США, Австралии, Африки и Океании.
«Храм Анахиты» в Кенгавере (провинция Керманшах) — это название археологического памятника, чье происхождение связывается с богиней воды и плодородия Анахитой, которая также почитаема в зороастризме. Строительство этого храма часто связывают с правителем из династии Ахеменидов Артаксерксом II, который правил с 404 по 359 год до н.э.
Кенгавер с населением более 80 тыс. человек расположен в 94 км от Керманшаха. 4200 национальных исторических памятников в этом городе свидетельствует об огромных потенциалах провинции Керманшах в области туризма.

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