Аракчи: Трамп увидит последствия своего приключения

«Угроза иранскому народу не является чем-то новым, и за 40 лет, прошедших после революции, мы жили и росли в тени американской угрозы и с каждым днем становились все сильнее. Это неудачный опыт, который Трамп пробует снова», - сказал он.

«Бывшие президенты США также пытались и потерпели неудачу в этой стратегии - заставить Иран ответить на их требования с помощью давления, запугивания и санкций. Иранский народ доказал, что он может отвечать уважением и достоинством, но никогда не сдастся под угрозой и давлением», - указал он.

«Трамп увидит последствия этого приключения в регионе. Это уже началось вчера после того, как иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и будет продолжаться до тех пор, пока США полностью не выйдут из региона. Многие западные страны также считают, что этот неразумный американский поступок - начало конца присутствии США в регионе, и это произойдет», заключил он.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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