Иностранные послы участвовали в похоронах генерала Сулеймани

Послы Палестины, Турции, Афганистана, Ирака, Сирии, Узбекистана, Азербайджана, Кении и Гвинеи-Бисау и поверенный в делах Омана в Иране участвовали в похоронах генерала Сулеймани, которые состоялись сегодня в Тегеране с участием более миллиона людей.

Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в понедельник утром совершил намаз в похоронах генерала Гасема Сулеймани в Тегеранском университете.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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