Исмаил Хания: смерть Сулеймани сделает нас более решительными в борьбе с Израилем

«Тот же самый преступный дух, который вчера убил командира Сулеймани, - это мышление, которое имеют преступники сионистского режима, что убивает и мучает палестинцев каждый день», - сказал он.

«После этого преступления весь мир должен осудить и наказать преступников, и я подчеркиваю на палестинской территории, что линия сопротивления противостоянию сионистским заговорам и американскому проекту и гегемонии никогда не потерпит неудачу», - добавил он.

«До тех пор, пока враги не будут изгнаны из священного Кудса, Палестина всегда будет оставаться на линии сопротивления. Я заявляю, что путь сопротивления на палестинской территории будет продолжаться, не будет подорван и не отступит. Такие убийства повысят нашу волю, стабильность и настойчивость», - заключил он.

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