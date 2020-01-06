Имя генерала Сулеймани все еще запугивает сионизм, мысли и систему господства: дочь Сулеймани

«Сегодня мысли моего отца и джихад превратили фронт сопротивления в институционализированную и победоносную школу. Ученики школ Хомейни и Хаменеи обучались понятиям воспитания джихада и, пока они живы, обучают других учеников и запугают террористов», - сказала она.

«По словам моего отца, мистера Трамп, ваш злой образ для разделения между двумя народами Ирана и Ирака со стратегической ошибкой и убийства двух великих моджахедов вызвали историческую связь между двумя народами Ирана и Ирака, а также их вечную ненависть к США. Вчера иракский парламент одобрил выход США», - добавила она.

Генерал Сулеймани ранее заявлял: «Я говорю вам, мистер Трамп, где вы ни думаете, мы рядом с вами. Мы сторонники Имама Хусейна, мы пережили трудные моменты, будем ждать вас, но вы знаете, что эта война означает уничтожение всех ваших владений. Вы начинаете эту войну, но мы кончим ее».

«Семьи американских солдат в Западной Азии будут проводить дни, ожидая гибели своих детей», - добавлял он.

«Не думай, что смертью моего отца все будет кончено. Мы хотим быть, как мой отец, вместе с Верховным лидером», - отметила она.

Зейнаб Сулеймани сказала, что все должны знать, что «мой отец в самом центре сопротивления иранского народа и свободы для всего мира».