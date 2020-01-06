6 янв. 2020 г., 10:36
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News Code: 83622887
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5-й шаг Ирана – в рамках СВПД: Зариф

5-й шаг Ирана – в рамках СВПД: Зариф

Тегеран, 6 января, ИРНА- 5-й и последний шаг Ирана по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки не противоречит соглашению.

Правительство Ирана в своем заявлении в воскресенье объявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
"Этот шаг - в рамках СВПД (ядерной сделки), и все пять шагов обратимы после эффективного выполнения обоюдных обязательств", - написал Зариф в Twitter.
По его словам, отказ от последнего ключевого ограничения по ядерной сделке, касающегося количества центрифуг, не противоречит соглашению.
"Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше. И готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и извлечения выгоды от СВПД" отмечается в документе, распространенном в воскресенье.
При этом в нем подчеркнуто, что "МАГАТЭ обязано предпринять необходимые шаги и меры в этом контексте при координации с президентом (Ирана Хасаном Рухани)".

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