В Тегеране состоялся намаз под предстоятельством Лидера в похоронах генерала Сулеймани

Главы трех ветвей, военные власти и представители различных групп народа присутствовали на церемонии намаза.

Участники после намаза скандировали лозунги "Долой США" и "Долой Израиль", выразив свою ненавидеть враждебной политике США и сионизма.

Жители Тегерана также пообещали продолжать путь мучеников движения Сопротивления и генерала Сулеймани. Церемония прощания с генералом Сулеймани началась сегодня в 8 часов утра по местному времени в Тегеранском университете.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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