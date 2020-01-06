Церемония прощания с генералом Сулеймани началась в Тегеране

Церемония прощания с генералом Сулеймани началась сегодня в понедельник в 8 часов утра по местному времени в Тегеранском университете.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи будет совершать намаз за тело Сулеймани на этой церемонии.

Это событие, которое транслируется в прямом эфире на иранских телеканалах, получило широкое освещение в СМИ по всему миру.

В настоящее время все улицы, ведущие к Тегеранскому университету, заполнены скорбящими, и их число растет с каждой минутой.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472