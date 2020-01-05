Аятолла Систани выразил соболезнования аятолле Хаменеи из-за убийства генерала Сулеймани

"С глубокой скорбью я узнал о мученической кончине генерала Касема Сулеймани. Он сыграл незабываемую роль в годы борьбы с террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) в Ираке и Сирии", отмечается в послании аятоллы Систани.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.
Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.
Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.
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Тегеран, 5 января. ИРНА — Предводитель иракских шиитов аятолла Али Систани во вторник в своем послании выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США в Ираке.
"С глубокой скорбью я узнал о мученической кончине генерала Касема Сулеймани. Он сыграл незабываемую роль в годы борьбы с террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) в Ираке и Сирии", отмечается в послании аятоллы Систани.
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