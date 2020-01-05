5 янв. 2020 г., 21:39
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News Code: 83622461
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Иран объявил о последнем этапе сокращений обязательств по СВПД

Иран объявил о последнем этапе сокращений обязательств по СВПД

Тегеран, 5 января. ИРНА — Правительство Ирана в свеом заявлении в воскресенье объявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

"Иран пятым этапом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг", говорится в заявлении иранского правительства.

"Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше. И готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и извлечения выгоды от СВПД" отмечается в документе.

При этом в нем подчеркнуто, что "МАГАТЭ обязано предпринять необходимые шаги и меры в этом контексте при координации с президентом (Ирана Хасаном Рухани)".

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