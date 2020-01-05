Иран объявил о последнем этапе сокращений обязательств по СВПД

"Иран пятым этапом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг", говорится в заявлении иранского правительства.

"Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше. И готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и извлечения выгоды от СВПД" отмечается в документе.

При этом в нем подчеркнуто, что "МАГАТЭ обязано предпринять необходимые шаги и меры в этом контексте при координации с президентом (Ирана Хасаном Рухани)".

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