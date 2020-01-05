Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

С таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. По его мнению, прекращение присутствия иностранных войск на территории Ирака – самое лучшее решение, несмотря на внутренние и внешние трудности, передает РИА Новости.

Второго января Пентагон подтвердил, что США провели в окрестностях иракской столицы очередную воздушную атаку, жертвой которой стал один из самых влиятельных военных деятелей Ирана Касем Сулеймани – командующий спецподразделением "Аль-Кудс", входящим в КСИР.

Вместе с ним погибли еще десять человек, включая четырех офицеров спецподразделения, а также несколько высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была проведена по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал Сулеймани "террористическим лидером".

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