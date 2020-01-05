Рухани призвал соседние государства осудить преступления США

"Мы ожидаем от соседних и дружеских государств в один голос осудить это преступное действие (убийство генерала Сулеймани) США", заявил Рухани в ходе телефонного разговора с афганским коллегой Мухаммадом Ашрафом Гани, следует из сообщения на сайте иранского президента.

Рухани назвал убийство Сулеймани беспрецедентным преступлением со стороны американских властей, вызвав большую печаль среди иранцев и исламского мира.

"Иран никогда не инициировал какую-либо войну или напряженность, а всегда ответил на агрессии США", сказал Рухани.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада. КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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