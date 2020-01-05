5 янв. 2020 г., 16:48
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News Code: 83622141
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Дехган: ответ Ирана на убийство генерала Сулеймани будет военным

Дехган: ответ Ирана на убийство генерала Сулеймани будет военным

Тегеран, 5 января. ИРНА — Ответ Ирана на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани наверняка будет военным и против военных объектов. Об этом заявил в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране военный советник верховного лидера исламской революции аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган.

"Именно Америка начала войну. Поэтому они должны принять соответствующие реакции на свои действия. Единственное, что может закончить этот период войны, - это чтобы американцы получили удар, равный удару, который они нанесли", отметил бывший министр обороны Ирана.

Он подчеркнул, что Верховный лидер Ирана официально заявил, что Иран не стремится к развязыванию войны.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.
Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.
Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.
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