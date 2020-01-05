5 янв. 2020 г., 16:31
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News Code: 83622104
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Зариф назвал возможную атаку США на культурные объекты Ирана военным преступлением

Зариф назвал возможную атаку США на культурные объекты Ирана военным преступлением

Тегеран, 5 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что, возможная атака США по культурным объектам в Иране является военным преступлением.

"Обозначать целью культурные объекты является военным преступлением. Те, кто прикидываются дипломатами и кто беcстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь", написал Зариф в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы Ирана отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

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