5 янв. 2020 г., 15:50
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Генерал Сулеймани был героем исламского мира: глава организации единой исламской уммы РФ

Генерал Сулеймани был героем исламского мира: глава организации единой исламской уммы РФ

Москва, 5 января, ИРНА – Глава международной организации единой исламской уммы РФ Мухаммад Амин Маджумдер заявил, что генерал Гасем Сулеймани был героем исламского мира.

Экс-президент Федерации мигрантов России (ФМР) в интервью ИРНА заявил, что генерал Сулеймани принадлежил не только Ирану и Ираку, но и он был деятелем международного исламского мира.
"Он был пионером в борьбе с террористами ДАИШ и планами мирового империализма и сионизма во главе с США", добавил он.
По его словам, Сулеймани был генералом сердец, и во многих мусульманских стран любят его. "Безусловно, такой человек не забудется", отметил он.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
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