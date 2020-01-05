Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД Армении и Туркменистана

Министр иностранных дел Ирана в воскресенье провел телефонный разговор с Зограбом Мнацаканяном и Рашидом Мередовым.

События после убийства генерала Сулеймани в Багдаде – основная тема переговоров.

Ранее Зариф также по телефону разговаривал со своими коллегами из России, Китая, Ирака, Азербайджана, Турции и Таджикистана.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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