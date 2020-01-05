Иран в воскресенье вечером примет решение о судьбе ядерной сделки

"Сегодня вечером состоится важное заседание о пятом шаге сокращений обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое может повлиять принятые решения. Это решение определяет политику Ирана по реализации СВПД и очередному шагу по сделке", сказал Мусави на пресс-конференции в понедельник.

Комментируя появившееся в СМИ сообщение о том, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и США, Мусави отметил, что разговор о поездке Зарифа в Брюссель продолжается, но окончательное решение на данный момент не принято.

Мусави также отметил, что вторая встреча Диалога региональной безопасности состоится во вторник в Тегеране. Участники заседания обсудят иранскую инициативу по безопасности в районе Ормузского пролива.

"Иран и министерство иностранных дел страны не пойдут на переговоры с США под давлением угроз ... это вредно в текущей обстановке страны", так он ответил на вопрос журналистов о возможности переговоров Ирана с США под давлением.

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