5 янв. 2020 г., 14:31
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News Code: 83621890
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Посол Швейцарии был вызван в МИД Ирана в третий раз

Посол Швейцарии был вызван в МИД Ирана в третий раз

Тегеран, 5 января, ИРНА - Заместитель иранского МИД по политическим вопросам Аббас Аракчи вызвал посла Швейцарии в Тегеране в качестве защитника интересов США в стране и сказал ему, что враждебные заявления президента США соответствуют международному правопорядку как наглядному примеру военных преступлений.

Посол Швейцарии в Тегеране был вызван Аббасом Аракчи в связи с угрожающими заявлениями президента США для нарушения норм международного права.

"Враждебные, запугивающие и оскорбительные заявления президента США никоим образом не являются приемлемыми и являются полным нарушением международного права", - сказал Аракчи.

Говоря об угрозе президента США атаковать культурные центры, он сказал, что "такая угроза напоминает вторжение Моголов или действия террористических и криминальных группировок по уничтожению культурных и исторических объектов, что, согласно международному праву, является военным преступлением".

"Исламская Республика Иран не будет подвергаться какой-либо угрозе или запугиванию и твердо готова ответить на любые угрозы или действия, направленные против ее территориальной безопасности и целостности", - указал он.

"На основании воли правительства и народа Ирана в дополнение ко всем политическим и правовым мерам в ответ на убийство генерала Сулеймани Иран будет отвечать на действие США в необходимое время", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в Твиттере посоветовал Ирану больше не атаковать Соединенные Штаты, а то столкнется с беспрецедентным ударом.

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