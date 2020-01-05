Запущен прямой рейс Исфахан-Маскат

Генеральный директор аэропортов провинции Исфахан Хасан Амджади в воскресенье заявил, что самолеты авиакомпании «Taban Airways» будут выполнять авиарейс Исфахан-Маскат и обратно по субботам.

По его словам, авиарейс выполняется в целях развития здравоохранительного туризма.

Иранский чиновник отметил, что в настоящее время 7 иностранных авиакомпаний работают в аэропорту имени Шахида Бехешти. Прямые авиарейсы также выполняются из Исфахана в Багдад, Эн-Наджаф, Кувейт, Дубай и Стамбул.

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