В Нью-Йорке прошел митинг против террористического акта Трампа

На площади Times Square в центре Нью-Йорка прошел митинг против усугубления конфликта на Ближнем Востоке. Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

В демонстрации приняли участие тысячи человек. Они пришли с плакатами с лозунгами против войны с Ираном и Ираком с призывами к освобождению Палестины от сионистов.

Участники антивоенного митинга выступили против отправки больших американских военных сил в Ирак или Ближний Восток. Они также призвали к срочному выходу США из Ирака.

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Please download the file: video/mp4 "Более 1 млн. иракцев были убиты в результате санкций и оккупации Соединенным Штатом Ирака за последние 18 лет", заявили демонстранты.

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