Иран следит за террористическим актом США в международных организациях

Он назвал акт президента США Дональда Трампа преступлением, ссылаясь на международные нормы и правила.
Генпрокурор отметил, что иранский народ за последние четыре десятилетия потерял влиятельных и важных деятелей, но другие заменили их.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Тегеран, 5 января, ИРНА - Генпрокурор Ирана Мохаммад Джавад Монтазери сообщил о том, что министерство иностранных дел будет следить за террористическим актом США по убийству генерала Гасема Сулеймани в международных организациях.
Он назвал акт президента США Дональда Трампа преступлением, ссылаясь на международные нормы и правила.
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