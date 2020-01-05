Зариф: конец злого присутствия США в Западной Азии стартовал

"24 часа назад этот наглый клоун в маске дипломата заявил, что люди танцуют в иракских городах", - написал Зариф в Twitter.
"Сегодня сотни тысяч гордых братьев и сестер по всему Ираку откликнулись на него", - добавил он.
Как подчеркнул он, "конец злого присутствия США в Западной Азии начался".
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.
Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу, подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.
Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трёхдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась кровь его и других мучеников.
мучеников.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Your Comment