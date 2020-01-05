Зариф: конец зловещего присутствия США в Западной Азии стартовал

"24 часа назад этот наглый клоун в маске дипломата заявил, что люди в иракских городах пляшут от радости", - написал Зариф в Twitter.

"Сегодня сотни тысяч наших гордых братьев и сестёр по всему Ираку откликнулись и пришли на церемонию похорон", - добавил он.

Как он подчеркнул, "конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался".

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу, подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трёхдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась кровь его и других мучеников.

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