Представители исламских центров Лондона приняли участие в церемонии памяти генерала Сулеймани

Великолепный ритуал, в котором приняли участие около 3000 человек, включал представителей британских центров, организаций, групп в Лондоне, ученых, и представителей посольств исламских стран.

В заявлении, зачитанном на церемонии, глава Британского исламского центра Сейед Хашим Мусави сказал: "Сулеймани ни на минуту не прекращал сражаться - от навязанной войны до борьбы против ИГИЛ и других международных террористов, что никогда не будет забыто".

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу, подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трёхдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась кровь его и других мучеников.

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