Зариф провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства ЕС

Недавняя напряженность в регионе, терроризм правительства США и последние события в реализации ядерной сделки были главными темами этих консультаций.

"Я говорил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом о последних событиях", - написал Боррель Twitter в субботу вечером. "Я подчеркнул необходимость уменьшить напряженность и избежать нее. Я также говорил о важности сохранения ядреной сделки, которая по-прежнему жизненно важна для глобальной безопасности. Я привержен своей роли координатора", - добавил он.

В пятницу Баррелл также сделал заявление в связи с убийством и мученической смертью генерала Касима Сулеймани террористическими силами США в Багдаде.

"Европейский союз призывает всех участников конфеликта, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность и ответственность в этот критический момент", - сказал он в заявлении.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу, подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трёхдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась кровь его и других мучеников.

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